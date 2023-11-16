Одеситів закликають мріяти та ділитися позитивом: в Одесі стартує цікавий флешмоб

Як повідомляють організатори, аби долучитися до флешмобу, достатньо розказати про свою мрію у відео для ТікТок, Youtube Shorts, Instagram Reels або написати пост у Facebook. А щоб усі могли знайти та підтримати мрії одне одного, треба використати хештег #ОдесаМріє або латиницею #OdesaMrie.

Окрім того, блогери, учасники ініціативи, з 17 по 24 листопада з’являтимуться у відомих місцях Одеси таких як: Міський сад, Дерибасівська, Приморський бульвар, біля моря тощо. На цих локаціях вони у перехожих одеситів запитуватимуть про їхні мрії у форматі бліцінтерв’ю та викладатимуть відеовідповіді в соцмережах.

Також до ініціативи приєднаються дев’ять дітей-переселенців, які зараз займаються на курсах відеоконтенту від благодійного фонду «Карітас». Діти запитуватимуть дорослих про мрії прямо на вулиці й таким чином практикуватимуться у медійній справі, а також, отримають заохочувальні призи.

Я живу в Одесі й дуже люблю подорожувати. Кожного разу коли я бачу кількість туристів в інших містах я мрію, що одного дня їх буде так само багато і в Одесі, — розповідає одеситка та блогерка Юля Карабаджак. — Я мрію побачити довгі черги в Оперний театр, наші музеї та ресторани. Я мрію, щоб одеський 20 трамвай став ще однією візитівкою міста і заради нього приїжджали з усього світу. Я мрію, щоб Одеса стала мрією, яка б втілилась у реальність. Тому що Одеса — це свято, яке завжди з тобою. А про що мрієте ви?

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Для старту ініціативи ми обрали 17 листопада — Міжнародний день студентів і день філософії. Особливо добре мріється в юності, проте місце для мрії є в будь-якому віці. Бо мрія — це скоріше не про конкретний результат, а про вміння бути людиною та зберігати іскру Божу, —

говорить одесит та співорганізатор акції Денис Самигін.

У суспільстві накопичилось багато болю. Ми живемо в постійному стресі від війни та невизначеності, що буде завтра. Та попри всі складнощі, що випали на долю України, кожен з нас спроможний впливати на своє життя та світ навколо і змінювати його. Майбутнє починається з мрії, —

говорить організатор акції Максим Пилипенко.

Організатори сподіваються, що через флешмоб #ОдесаМріє одеситам вдасться підбадьорити одне одного позитивною енергією та передати естафету оптимізму іншим містам України.

Ілюстрацію до ініціативи #ОдесаМріє створила відома дизайнерка харків’янка Марічка Рубан.