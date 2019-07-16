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Новости Одессы и Одесской области

Одесситов приглашают на акцию в поддержку закона об украинском языке

Одесситов приглашают на акцию в поддержку закона об украинском языке

Жители более 20 городов Украины соберутся сегодня на концерты известных исполнителей, чтобы отпраздновать вступление в силу закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Об этом сообщается на странице организаторов акции «Мова об’єднує» в Facebook.

В Одессе акция начнется в 19.00 у памятника Дюку де Ришелье.

Закон не регулирует язык личного общения и не направлен против других языков или людей любого этнического происхождения, уверены организаторы акции. Задача закона, заявили они, – объединить Украину, гарантировать каждому человеку право на получение информации и услуг на украинском языке во всех публичных сферах на всей территории нашего государства.

Украинский язык – один из ключевых факторов государственной независимости, национальной безопасности и целостности страны, подчеркнули в организации «Мова об’єднує».

Напомним, 16 июля закон об украинском языке вступает в силу. Ранее “Одесская жизнь” писала, что предлагает этот закон, кого обяжут говорить по-украински, и что думают одесситы по этому поводу.

Фото: life.pravda.com.ua

 

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