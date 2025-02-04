Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. И в рамках этой даты с 4 по 26 февраля в городских медучреждениях Одессы проводится месяц профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований.

«В течение месяца все желающие могут обратиться к своим семейным врачам, которые будут проводить профилактические осмотры и создавать электронные направления на прохождение онкоскрининга: УЗИ молочной железы или маммографию, ПСА-тест, тест кала на скрытую кровь, флюорографическое или рентгенологическое обследование органов грудной клетки и т.д.», – отмечается в сообщении.

Профилактическая акция организована при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского Центра здоровья. Ее цель – повысить осведомленность общественности по вопросам профилактики и раннего выявления онкозаболеваний, ведь, как постоянно напоминают медики, своевременная диагностика позволяет выявить предраковые состояния и злокачественные новообразования на ранних стадиях, успешно поддающихся лечению.

Бесплатные профилактические маммологические осмотры и маммографические обследования для всех желающих женщин пройдут завтра по таким адресам:

Городской центр здоровья семьи Консультативно-диагностического центра № 6 – ул. Зоопарковая, 8.

Кабинеты маммологов № 1, 2; кабинет маммографии №15, с 9:00 до 16:00.

Телефоны: (048) 753 01 45, (048) 704 88 03.

Консультативно-диагностический центр № 20 – ул. Левитана, 62

Маммологические осмотры: 3-й этаж, кабинет онколога № 330 – с 9:00 до 12:00; 4-й этаж, кабинет акушера-гинеколога № 457 – с 10:00 до 15:00; 5-й этаж, кабинеты хирургов – №571 с 8:00 до 14:00, №575 с 9:00 до 15:00.

Маммография – 7-й этаж, кабинет № 703, с 9:00 до 15:00.

Телефон: (066) 069 33 70.

Консультативно-диагностический центр № 29 – просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 100, травматологический пункт.

Маммография – кабинет №1 2, с 9:00 до 16:30.

Телефоны: (048) 758 52 56, (048) 758 50 46.

Городская больница № 8 – Фонтанская дорога, 110

Маммологические осмотры – 1-й этаж поликлинического корпуса, кабинет № 104, с 8:00 до 12:45.

Городская клиническая больница №10 – ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а.

Маммологические осмотры:

2-й этаж поликлинического отделения, кабинет № 6 – с 9:00 до 16:00;

2-й этаж стационарного отделения – с 8:00 до 10:00;

3-й этаж дневного стационара, кабинет онколога – с 8:00 до 16:30.

Консультативно-диагностическое отделение городской клинической больницы №11 – ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г.

Маммологиические осмотры – 2-й этаж, кабинет онколога № 26, с 9:00 до 13:00.

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