Одесситок приглашают на бесплатную маммографию – когда и где?

Акция состоится при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского Центра здоровья, сообщили в пресс-службе мэрии.

Медики напоминают: женщины после 40 лет должны проходить скрининговую маммографию раз в год, даже при отсутствии жалоб или симптомов заболевания. Своевременная диагностика позволяет выявить предраковые состояния и злокачественные новообразования на ранних стадиях, успешно поддающихся лечению.

Чтобы пройти бесплатное профилактическое маммографическое обследование в Одессе, необходимо обратиться в медицинские учреждения по таким адресам:

КНП «Консультативно диагностический Центр №6» ОМР, ул. Зоопарковая, 8, Городской центр здоровья семьи, маммографический кабинет, с 9:00 до 18:00. Телефоны для справок: (048) 748-01-45; (048) 753-01-45; (048) 704-88-03: КНП «Консультативно диагностический Центр №20» ОМР, ул. Левитана, 62, 7 этаж, каб. 703, с 9:00 до 13:00 (до 3 размера груди). Телефон для справок: (048) 798-80-19: КНП «Консультативно диагностический Центр №29» ОМР, просп. Добровольского, 100, маммографический кабинет, с 8:00 до 17:30. Телефоны для справок: (048) 758-52-56; (048) 758-35-78; (048) 758-50-46.

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