Новости Одессы и Одесской области

Одесситок приглашают на бесплатную маммографию – когда и где?

Одесситок приглашают на бесплатную маммографию – когда и где?

С 16 по 20 октября 2023 года в Одессе пройдет Неделя профилактики и ранней диагностики рака молочной железы, в рамках которой всех желающих женщин приглашают бесплатно пройти профилактическое обследование молочных желез – маммографию.

Акция состоится при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского Центра здоровья, сообщили в пресс-службе мэрии.

Медики напоминают: женщины после 40 лет должны проходить скрининговую маммографию раз в год, даже при отсутствии жалоб или симптомов заболевания. Своевременная диагностика позволяет выявить предраковые состояния и злокачественные новообразования на ранних стадиях, успешно поддающихся лечению.

Чтобы пройти бесплатное профилактическое маммографическое обследование в Одессе, необходимо обратиться в медицинские учреждения по таким адресам:

  1. КНП «Консультативно диагностический Центр №6» ОМР, ул. Зоопарковая, 8, Городской центр здоровья семьи, маммографический кабинет, с 9:00 до 18:00. Телефоны для справок: (048) 748-01-45; (048) 753-01-45; (048) 704-88-03:
  2. КНП «Консультативно диагностический Центр №20» ОМР, ул. Левитана, 62, 7 этаж, каб. 703, с 9:00 до 13:00 (до 3 размера груди). Телефон для справок: (048) 798-80-19:
  3. КНП «Консультативно диагностический Центр №29» ОМР, просп. Добровольского, 100, маммографический кабинет, с 8:00 до 17:30. Телефоны для справок: (048) 758-52-56; (048) 758-35-78; (048) 758-50-46.

Читайте также: Как сделать маммографию бесплатно?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить