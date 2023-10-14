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Одеситок запрошують на безкоштовну мамографію – коли та де?

Одеситок запрошують на безкоштовну мамографію – коли та де?

З 16 по 20 жовтня 2023 року в Одесі пройде Тиждень профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози, в рамках якого всіх бажаючих жінок запрошують безкоштовно пройти профілактичне обстеження молочних залоз – мамографію.

Акція відбудеться за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського Центру здоров’я, повідомили у прес-службі мерії.

Медики нагадують: жінки після 40 років повинні проходити скринінгову мамографію щорічно, навіть за відсутності скарг чи симптомів захворювання. Своєчасна діагностика дозволяє виявити передракові стани та злоякісні новоутворення на ранніх стадіях, що успішно піддаються лікуванню.

Щоб пройти безкоштовне профілактичне мамографічне обстеження в Одесі, необхідно звернутись до медичних закладів за такими адресами:

  1. КНП «Консультативно-діагностичний Центр №6» ОМР, вул. Зоопаркова, 8, Міський центр здоров’я сім’ї, мамографічний кабінет, з 9:00 до 18:00. Телефони для довідок: (048) 748-01-45; (048) 753-01-45; (048) 704-88-03:
  2. КНП «Консультативно-діагностичний Центр №20» ОМР, вул. Левітана, 62, 7 поверх, каб. 703, з 9:00 до 13:00 (до 3-го розміру грудей). Телефон для довідок: (048) 798-80-19:
  3. КНП «Консультативно-діагностичний Центр №29» ЗМР, просп. Добровольського, 100, мамографічний кабінет, з 8:00 до 17:30. Телефони для довідок: (048) 758-52-56; (048) 758-35-78; (048) 758-50-46.

Читайте також: Як зробити мамографію безкоштовно?

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