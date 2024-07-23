Одесситка завоевала медаль на международной олимпиаде по биологии

Выпускница Одесского лицея №31 Екатерина Онищенко завоевала бронзовую медаль на международной олимпиаде по биологии в Астане (Казахстан). Это одна из двух наград украинской сборной.
Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
«Поздравляем Украину и Одессу с бронзовой медалью на Международной олимпиаде по биологии в Астане (Казахстан)!..
Это невероятная гордость за наших детей! Нет смысла объяснять, в каких неравных условиях живут и учатся представители разных стран… и тем ценнее глубина знаний юных украинцев», — отметила Буйневич.
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