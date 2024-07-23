Одеситка виборола медаль на міжнародній олімпіаді з біології

Одеситка виборола медаль на міжнародній олімпіаді з біології

Випускниця Одеського ліцею №31 Катерина Онищенко завоювала бронзову медаль на міжнародній олімпіаді з біології в Астані (Казахстан). Це одна з двох нагород української збірної.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

“Вітаємо Україну та Одесу з бронзовою медаллю на Міжнародній олімпіаді з біології в Астані (Казахстан)!..
Це неймовірна гордість за наших дітей! Немає сенсу пояснювати, в яких нерівних умовах живуть і навчаються представники різних країн… і тим цінніша глибина знань юних українців”, – зазначила Буйневич.

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Катерина Онищенко

Катерина Онищенко

 

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