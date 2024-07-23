Одеситка виборола медаль на міжнародній олімпіаді з біології

Анекдот дня: Син одружується, але чому сумує його батько Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: що за хвостик стирчить із сумки Фіри Усім привіт і з добрим (сподіваємося на це) ранком понеділка! До нових трудових звершень готові? Тоді швидко встаємо, збираємося, ароматною кавою заряджаємося і… звісно ж, таки не забуваємо про наш традиційний одеський анекдот! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: про достоїнства Розочки та нові вимоги до чоловіків Ранок добрий, одесити, і гарного всім недільного дня: в міру теплого, але не спекотного і бажано зі світлом, та ще й без тривог… І побажаємо вам сьогодні частіше радувати своїх близьких, можливо, і простими, але приємними подарунками, а також звичайнісінькою увагою. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: навіщо Соні кактуси на вікні Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ