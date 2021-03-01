Одесситка зарезала пожилую мать

Как сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области, мать и дочь постоянно ссорились на бытовой почве. Последняя семейная ссора закончилась тем, что дочь несколько раз ударила 71-летнюю мать ножом в спину. От полученных травм пожилая женщина скончалась по дороге в больницу.

Сначала, желая отвести от себя подозрение, преступница объяснила правоохранителям, что ее мать покончила с собой из-за тяжелой болезни. Однако характер нанесенных потерпевшей ран и собранные на месте неопровержимые доказательства в итоге вынудили женщину признаться в содеянном. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Напомним, ранее Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения одесситу, который жестоко убил своего отца и его квартиранта 20 января 2021 года. Будучи под действием наркотиков мужчина отрезал отцу голову и ходил с ней по улице.