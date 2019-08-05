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Новости Одессы и Одесской области

Одесситка Элина Свитолина и ее бойфренд примерили брендовые вещи украинских дизайнеров (фото)

Одесситка Элина Свитолина и ее бойфренд примерили брендовые вещи украинских дизайнеров (фото)

Теннисистка родом из Одессы засветилась в романтичной фотосессии с французским возлюбленным.

Первая ракетка Украины в отпуск приехала в родную страну. Ее в июле заметили с французским теннисистом Гаэелем Монфисом на красной дорожке Одесского кинофестиваля. После парочка попала под прицел камер, когда отдыхала на яхте.

А недавно Элина и ее друг в Киеве примерили одежду от украинских дизайнеров Лилии Пустовит и Артема Климчука, представ в романтичных образах. Фотографии влюбленной пары появились на сайте проекта Jetsetter.ua.

На них теннисисты позируют в брендовых нарядах, открыто демонстрируя нежные чувства друг к другу. Как рассказала изданию Jetsetter.ua Свитолина, это ее первый совместный с парнем приезд в Украину. Бойфренду, по ее словам, очень у нас понравилось.

– Гаэлю пришелся по душе Киев, а от Одессы он вообще был в восторге! – поделилась девушка. – Я уже молчу об украинской кухне, а особенно о борще.

Теннисистка рассказала, что сейчас живет в Лондоне, Гаэль в Женеве. А соединил сердца влюбленных Париж.

– Мы познакомились давно, – говорит Элина. – Но тогда я уже встречалась с другим, и у нас было все серьезно. А в прошлом году мы с Гаэлем случайно оказались в одно и то же время в Париже, он написал мне, мы встретились и с тех пор не расставались.

Фото: Jetsetter.ua, dumskaya.net

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