Новости Одессы и Одесской области

Одесситам снова напоминают: прогулки по пляжам опасны для жизни

Одесситам снова напоминают: прогулки по пляжам опасны для жизни

Патрульная полиция Одесской области в очередной раз напоминает: от прогулок по территорию побережья и пляжам Одессы стоит воздержаться.

«Еще раз подчеркиваем: ни в коем случае не передвигайтесь по территории побережья и по пляжам Одессы и области. Посещать пляжи и в дальнейшем категорически запрещено – они заминированы!»,

– говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале полиции.

Ранее спикер Областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что купаться на одесских пляжах сейчас опасно для жизни. Разминирование проведут после завершения войны, и на это понадобится немало времени.

Также спикер ОВА сообщал, что необходимость заминировать одесские пляжи возникла с целью защиты Одессы и Одесской области, в частности, морского побережья, от возможных попыток российских оккупантов высадить морской десант.

Фото с Facebook-страницы КП «Одесский берег»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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