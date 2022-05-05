Одесситам снова напоминают: прогулки по пляжам опасны для жизни

Патрульная полиция Одесской области в очередной раз напоминает: от прогулок по территорию побережья и пляжам Одессы стоит воздержаться.

«Еще раз подчеркиваем: ни в коем случае не передвигайтесь по территории побережья и по пляжам Одессы и области. Посещать пляжи и в дальнейшем категорически запрещено – они заминированы!»,

– говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале полиции.

Ранее спикер Областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что купаться на одесских пляжах сейчас опасно для жизни. Разминирование проведут после завершения войны, и на это понадобится немало времени.

Также спикер ОВА сообщал, что необходимость заминировать одесские пляжи возникла с целью защиты Одессы и Одесской области, в частности, морского побережья, от возможных попыток российских оккупантов высадить морской десант.

Фото с Facebook-страницы КП «Одесский берег»