Внимание: посещать одесские пляжи категорически запрещено – они заминированы (видео)

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук напоминает одесситам и гостям города: желание подышать свежим морским воздухом на песчаных пляжах сейчас может стоить жизни. Видеообращение Братчука опубликовано сегодня на Facebook-странице Одесской ОГА.

По словам спикера ОВА, в то время, когда в стране идет война, возникла необходимость защиты Одессы и Одесской области, в частности, морского побережья, от возможных попыток врага высадить морской десант, и поэтому пляжи заминировали.

«Еще раз объявляем: ни в коем случае не передвигайтесь по прибрежной территории и пляжам Одессы и области»,

– говорит Братчук.

Он также напоминает: опасность для человека представляют любые мины. К тому же, их никогда не устанавливают по одной, поэтому безопасного выхода с минного поля не бывает.

«Заминированный пляж – это не так, как в кино, и переснять тот или иной случай невозможно. В реальной жизни, если кто-то наступит на мину, она взорвется за считанные секунды. Не стоит пренебрегать нашими рекомендациями»,

– добавил спикер ОВА.

Он также советует обязательно обращать внимание на предупреждающие знаки (накануне их установили на пляжах сотрудники коммунального предприятия «Одесский берег»).

Также не стоит трогать, прикасаться, пытаться сдвинуть с места или бросать камни в мины или боеприпасы. Даже фотографироваться возле боеприпасов или мин нельзя: боевой снаряд может сдетонировать даже от вспышки или сигнала телефона.

«Берегите себя и своих близких, будьте внимательными, и это поможет сохранить вашу жизнь. И тогда, когда закончится война, вы получите реальную возможность прогуляться по пляжу и подышать свежим морским воздухом»,

– призывает Братчук.

Напомним, в конце марта на одном из пляжей под Одессой подорвались на мине два человека, которые неосмотрительно заехали на пляж на своем авто.

Фото с Facebook-страницы КП «Одесский берег»