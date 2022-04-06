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Внимание: посещать одесские пляжи категорически запрещено – они заминированы (видео)

Внимание: посещать одесские пляжи категорически запрещено – они заминированы (видео)

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук напоминает одесситам и гостям города: желание подышать свежим морским воздухом на песчаных пляжах сейчас может стоить жизни.
Видеообращение Братчука опубликовано сегодня на Facebook-странице Одесской ОГА.

По словам спикера ОВА, в то время, когда в стране идет война, возникла необходимость защиты Одессы и Одесской области, в частности, морского побережья, от возможных попыток врага высадить морской десант, и поэтому пляжи заминировали.

«Еще раз объявляем: ни в коем случае не передвигайтесь по прибрежной территории и пляжам Одессы и области»,

– говорит Братчук.

Он также напоминает: опасность для человека представляют любые мины. К тому же, их никогда не устанавливают по одной, поэтому безопасного выхода с минного поля не бывает.

«Заминированный пляж – это не так, как в кино, и переснять тот или иной случай невозможно. В реальной жизни, если кто-то наступит на мину, она взорвется за считанные секунды. Не стоит пренебрегать нашими рекомендациями»,

– добавил спикер ОВА.

Он также советует обязательно обращать внимание на предупреждающие знаки (накануне их установили на пляжах сотрудники коммунального предприятия «Одесский берег»).

Заминированный пляж2

Также не стоит трогать, прикасаться, пытаться сдвинуть с места или бросать камни в мины или боеприпасы. Даже фотографироваться возле боеприпасов или мин нельзя: боевой снаряд может сдетонировать даже от вспышки или сигнала телефона.

«Берегите себя и своих близких, будьте внимательными, и это поможет сохранить вашу жизнь. И тогда, когда закончится война, вы получите реальную возможность прогуляться по пляжу и подышать свежим морским воздухом»,

– призывает Братчук.

Напомним, в конце марта на одном из пляжей под Одессой подорвались на мине два человека, которые неосмотрительно заехали на пляж на своем авто.

Фото с Facebook-страницы КП «Одесский берег»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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