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Одесситам рассказали, сколько сейчас в городе Пунктов несокрушимости

Одесситам рассказали, сколько сейчас в городе Пунктов несокрушимости

В настоящее время во всех районах города работают 303 Пункта несокрушимости. Возможности каждого пункта разные.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Из общего числа 153 пункта открыты на базе учреждений коммунальной собственности. Это учебные заведения, участки жилищно-коммунального хозяйства и защитные сооружения гражданской защиты, здания районных администраций города Одессы и другое.

Еще 150 – это железнодорожный вокзал, супермаркеты, АЗС, палатки ГСЧС, отделения Национальной полиции и общественных формирований.

С 25 ноября 2022 года Пункты несокрушимости посетили 171 тысяча 693 человек. А наибольшее количество посетителей было 11 декабря 2022 года – 23,0 тысяч человек.

В пунктах несокрушимости можно погреться, зарядить гаджеты и выйти в интернет. В некоторых есть также вода, возможность сделать горячие напитки и перекусить.

В отдельных пунктах даже есть печи для приготовления еды, комнаты матери и ребенка.

Необходимость в Пунктах несокрушимости возникла после того как государство-террорист россия начало обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, что оставить жителей страны без электричества, тепла и воды.

Адреса всех Пунктов Несокрушимости, а также описание и возможности каждого пункта, можно посмотреть на интерактивной карте:

КАРТА

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в одесских школах массово организуют пункты несокрушимости (78 адресов). И поясняла, как должны быть обустроены «Пункти незламності»?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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