Без каши, булочек и соков, но с запеканками: каким будет новое меню для одесских школьников

Их рацион сделают более полезным и вкусным.

Об это рассказала на аппаратном совещании в горсовете директор гордепартамента науки Елена Буйневич.

Каши с котлетами большинство школьников не хотят есть. Чаще всего их приходится выбрасывать поварам.

Так что эти блюда точно уберут из школьного меню. Поначалу комиссия, которая рассматривала вопрос питания, предложила перевести школьников на легкий перекус, включающий булочку с соком.

Но медики такое предложение забраковали. Они отметили, что выпечка и сок не будут полезными для учеников.

В итоге вместо них решили готовить школьникам различные запеканки – из картофеля, творога и макарон. А запивать их учащимся предложат киселем, какао, компотом и чаем.

На такое питание планируют перевести абсолютно все школы, которых в городе 128.

Фото: images.aif

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