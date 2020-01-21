fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Без каши, булочек и соков, но с запеканками: каким будет новое меню для одесских школьников

Без каши, булочек и соков, но с запеканками: каким будет новое меню для одесских школьников

Учащиеся одесских школ скоро начнут питаться по-новому.

Их рацион сделают более полезным и вкусным.

Об это рассказала на аппаратном совещании в горсовете директор гордепартамента науки Елена Буйневич.

Каши с котлетами большинство школьников не хотят есть. Чаще всего их приходится выбрасывать поварам.

Так что эти блюда точно уберут из школьного меню. Поначалу комиссия, которая рассматривала вопрос питания, предложила перевести школьников на легкий перекус, включающий булочку с соком.

Но медики такое предложение забраковали. Они отметили, что выпечка и сок не будут полезными для учеников.

В итоге вместо них решили готовить школьникам различные запеканки – из картофеля, творога и макарон. А запивать их учащимся предложат киселем, какао, компотом и чаем.

На такое питание планируют перевести абсолютно все школы, которых в городе 128.

Фото: images.aif

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить