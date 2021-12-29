Да будет свет: пострадавшие от непогоды села Одесской области снова с электричеством

Сегодня, 29 декабря 2021 года, энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Одесской области, пострадавших от последствий накрывшей регион непогоды – дождя, мокрого снега и сильного ветра.

Как сообщили в пресс-службе компании «ДТЭК Одесские электросети», за последние сутки энергетики вернули свет в 43 ранее обесточенных населенных пункта, возобновили работу 20 воздушных линий электропередачи и 308 трансформаторных подстанций.

Напомним, 28 декабря в Одессу и Одесскую область циклон принес мокрый снег и дождь, а ветер усилился до 15-24 м/с. Из-за сложных погодных условий часть населенных пунктов области была обесточена.

Больше всего во время непогоды пострадали Белгород-Днестровский и Одесский районы. Для ликвидации последствий «ДТЭК Одесские электросети» задействовали 54 бригады, а это более 200 работников и 60 единиц техники.

Проведение аварийно-восстановительных работ усложнило то, что воздушные линии покрылись инеем, а в некоторых местах энергетики не могли добраться до линий электропередачи из-за непроходимых дорог, поэтому компания привлекала для работы собственную тяжелую технику.

Напомним, на вечер вторника, 28 декабря, в Одесской области оставались без электроснабжения 20 населенных пунктов.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, чьи дома в Одессе обесточат 29 декабря.