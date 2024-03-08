Одесситам покажут кино об украинской культуры во время войны

Фестиваль откроется в 18.30 в Культурном центре Унион на улице Троицкая, 43 показом документального фильма «Культура во время войны. Музеи», сообщили организаторы мероприятия.

Зрители увидят 5 документальных лент, в основу которых положены материалы социокультурных экспедиций Ukraїner на Север, Юг, Восток и Запад Украины. Вместе они формируют целостный рассказ о жизни и творчестве деятелей украинской культуры во времена широкомасштабной российской войны, демонстрируя поддержку, которую ЕС оказывает художникам после 24 февраля 2022 года.

Афиша Фестиваля в Одессе:

19 марта — 18:30 открытие «Культура во время войны. Музеи»

— 18:30 открытие «Культура во время войны. Музеи» 20 марта — 19:00 «Культура во время войны. Запад»

— 19:00 «Культура во время войны. Запад» 21 марта — 19:00 «Культура во время войны. Север»

— 19:00 «Культура во время войны. Север» 22 марта — 19:00 «Культура во время войны. Восток»

— 19:00 «Культура во время войны. Восток» 23 марта — 13:00 «Культура во время войны. Юг».

Премьера первой ленты цикла «Культура во время войны. Запад» состоялась 29 июня 2023 года, а завершающего фильма «Культура во время войны. Музеи» — 19 февраля 2024-го в Киеве.

15 миллионов евро — помощь от ЕС

Украинская культура является неотъемлемой органической частью европейского цивилизационного пространства. Полномасштабная российская война поставила ее под угрозу уничтожения. По данным Министерства культуры и информационной политики Украины, с 24 февраля 2022 года по 25 декабря 2023 года в Украине повреждено или уничтожено более 1500 культурных объектов, из них — 872 объекта культурного наследия. Уникальные экспонаты и произведения искусства остались на временно оккупированных территориях или незаконно вывезены в россию.

Поэтому ЕС мобилизовал на поддержку и защиту украинского культурного наследия и креативных индустрий более 15 миллионов евро. Это позволило спасти сотни музеев и культурных центров, сохранить неоценимые коллекции, произведения искусства, закупить средства защиты и оборудование, оцифровать объекты культурного наследия, помочь с выплатами заработных плат персоналу, а также обеспечить условия для продолжения творчества более 1000 украинских художников.