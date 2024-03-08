Одеситам покажуть кіно про українську культуру під час війни

Фестиваль відкриється о 18.30 у Культурному центрі Уніон на вулиці Троїцькій, 43 показом документального фільму “Культура під час війни. Музеї”, повідомили організатори заходу.

Глядачі побачать 5 документальних стрічок, в основу яких покладено матеріали соціокультурних експедицій Ukraїner на Північ, Південь, Схід і Захід України. Разом вони формують цілісну розповідь про життя і творчість діячів української культури в часи широкомасштабної російської війни, демонструючи підтримку, яку ЄС надає митцям після 24 лютого 2022 року.

Афіша Фестивалю в Одесі:

19 березня – 18:30 відкриття “Культура під час війни. Музеї”

– 18:30 відкриття “Культура під час війни. Музеї” 20 березня – 19:00 “Культура під час війни. Захід”

– 19:00 “Культура під час війни. Захід” 21 березня – 19:00 “Культура під час війни. Північ”

– 19:00 “Культура під час війни. Північ” 22 березня – 19:00 “Культура під час війни. Схід”

– 19:00 “Культура під час війни. Схід” 23 березня – 13:00 “Культура під час війни. Південь”.

Прем’єра першої стрічки циклу “Культура під час війни. Захід” відбулася 29 червня 2023 року, а завершального фільму “Культура під час війни. Музеї” – 19 лютого 2024-го в Києві.

15 мільйонів євро – допомога від ЄС

Українська культура є невід’ємною органічною частиною європейського цивілізаційного простору. Повномасштабна російська війна поставила її під загрозу знищення. За даними Міністерства культури та інформаційної політики України, з 24 лютого 2022 року до 25 грудня 2023 року в Україні пошкоджено або знищено понад 1500 культурних об’єктів, з них – 872 об’єкти культурної спадщини. Унікальні експонати та витвори мистецтва залишилися на тимчасово окупованих територіях або незаконно вивезені до Росії.

Тож ЄС мобілізував на підтримку та захист української культурної спадщини та креативних індустрій понад 15 мільйонів євро. Це дало змогу врятувати сотні музеїв і культурних центрів, зберегти неоціненні колекції, витвори мистецтва, закупити засоби захисту та обладнання, оцифрувати об’єкти культурної спадщини, допомогти з виплатами заробітних плат персоналу, а також забезпечити умови для продовження творчості понад 1000 українських митц