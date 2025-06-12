В результате аварии на магистральном водопроводе жителям двух районов города отключили воду.

Как сообщили в «Инфоксе», поломка произошла на Черемушках, в районе улицы Евгения Танцюры (раньше Генерала Петрова). Ремонт уже стартовал, работы продлятся ориентировочно до 18:00.

Телеграм-канал Одеса. Офіційно сообщает адреса, по которым с 11:00 будут стоять водовозы:

Ак.Королева/Чикаленко

Левитана / Ак. Королева

Архитекторская/Ак .Королева

Инглези/Ак. Королева

пл. Деревянка/И. Рабина

Вадатурского / Люстдорфская дорога

Также работают бюветы с питьевой водой.

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