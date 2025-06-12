В результате аварии на магистральном водопроводе жителям двух районов города отключили воду.
Как сообщили в «Инфоксе», поломка произошла на Черемушках, в районе улицы Евгения Танцюры (раньше Генерала Петрова). Ремонт уже стартовал, работы продлятся ориентировочно до 18:00.
Телеграм-канал Одеса. Офіційно сообщает адреса, по которым с 11:00 будут стоять водовозы:
- Ак.Королева/Чикаленко
- Левитана / Ак. Королева
- Архитекторская/Ак .Королева
- Инглези/Ак. Королева
- пл. Деревянка/И. Рабина
- Вадатурского / Люстдорфская дорога
Также работают бюветы с питьевой водой.
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