Одесситам обещают вернуть плановые отключения света

После ракетного обстрела 5 декабря энергоинфраструктура Одесской области пострадала больше всего. Но ситуацию удалось стабилизировать.

Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он рассказал, что после обстрелов 5 декабря энергетическая система города и населенных пунктов вокруг пострадала больше всего.

Энергетики проделали большую работу. Ситуацию удалось стабилизировать, и в ближайшее время в Одессе и пригородах удастся вернутся к плановым графикам подачи электроэнергии.

Это стало возможно после того, как в ночь на 8 декабря специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети!

Также решен вопрос водоснабжения и водоотведения практически во всех громадах области.

При этом Тимошенко отметил, что работы продолжаются, причем не только в Одесе, но и по всей стране.

По его словам, россияне ищут способы посеять панику и недовольство, но мы этого недопустим.

Ранее в компании ДТЭК сообщили, что отключений света по графикам в Одессе пока не будет.

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