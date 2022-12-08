9 декабря трамваи и троллейбусы в Одессе ходить не будут

Одесский общественный электротранспорт в пятницу, 9 декабря 2022 года работать не будет.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

По информации мэрии, причина этого — лимиты на потребление электроэнергии, установленные для Одессы на 9 декабря компанией «Укрэнерго».

Дефицит мощности в энергосетях в Одесской области возник после того, как 5 декабря государство-террорист российская федерация обстреляла ракета объекты энергетической инфраструктуры региона.

Два дня осле этого одесситы, фактически, провели без света и только к утру 8 декабря свет подали в большинство домов. Но ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому в городе продолжаются экстренные отключен я электроэнергии.

Это означает, что сет выключают не по графику, а ситуационно, там, где из-за нагрузок возникает критический дефицит мощности.