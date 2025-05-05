Прогноз погоды в Одессе на 6 мая

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Облачно с прояснениями. Умеренный дождь. Днем гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-12°C, днем 15-17°C.

Температура морской воды 11-12°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 6 мая

Облачно с прояснениями. Умеренный дождь. Днем гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°C, днем 15-20°C, местами до 25°C.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

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