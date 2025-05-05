Прогноз погоды в Одессе на 6 мая
Облачно с прояснениями. Умеренный дождь. Днем гроза.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 10-12°C, днем 15-17°C.
Температура морской воды 11-12°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 6 мая
Облачно с прояснениями. Умеренный дождь. Днем гроза.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14°C, днем 15-20°C, местами до 25°C.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
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