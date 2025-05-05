Об этом доме «Одесская жизнь» писала в январе этого года. Его фасад был отреставрирован, и исторический дом Скаржинского задышал новой жизнью.
И вот теперь фасад этого здания украшен еще и отреставрированной дверью.
«На Софиевской появилась новая дверь в подъезд дома Скаржинского. Сделали мы — по чертежам хозяина», — сообщают реставраторы.
Обновленная дверь теперь имеет:
- Створки — новые, деревянные, как в XIX веке.
- Фрамуга — подлинная, старая, отреставрирована с осторожностью.
- Коробка — новая, подогнана до миллиметра.
Новая дверь также оснащена электронным замком, латунным порогом, защищающим от царапин, аутентичными ручками и шпингалетами «с характером».
«Это не просто дверь. Это когда дом снова дышит, как прежде», — добавляют реставраторы.
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