Об этом доме «Одесская жизнь» писала в январе этого года. Его фасад был отреставрирован, и исторический дом Скаржинского задышал новой жизнью.

И вот теперь фасад этого здания украшен еще и отреставрированной дверью.

«На Софиевской появилась новая дверь в подъезд дома Скаржинского. Сделали мы — по чертежам хозяина», — сообщают реставраторы.

Обновленная дверь теперь имеет:

Створки — новые, деревянные, как в XIX веке.

Фрамуга — подлинная, старая, отреставрирована с осторожностью.

Коробка — новая, подогнана до миллиметра.

Новая дверь также оснащена электронным замком, латунным порогом, защищающим от царапин, аутентичными ручками и шпингалетами «с характером».

«Это не просто дверь. Это когда дом снова дышит, как прежде», — добавляют реставраторы.

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