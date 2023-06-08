Новости Одессы и Одесской области

Одессита подозревают в госизмене: поддерживал путина и российскую армию

Одессита подозревают в госизмене: поддерживал путина и российскую армию

В Одессе вручили подозрение в госизмене 55-летнему мужчине, который распространял в соцсетях антиукраинский контент и восхищался российской армией и президентом россии.

Одессит в запрещенной соцсети «Одноклассники» распространял публикации с призывами поддержать российскую армию, оправдывал их действия на территории Украины. Также подозреваемый отрицал территориальную целостность нашего государства.

Полицейские изъяли у одессита мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами.

Собранных доказательств было достаточно, чтобы сообщить ему подозрение по ч. 1 ст. 111 УК Украины – коллаборационная деятельность.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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