Одессита подозревают в госизмене: поддерживал путина и российскую армию

В Одессе вручили подозрение в госизмене 55-летнему мужчине, который распространял в соцсетях антиукраинский контент и восхищался российской армией и президентом россии.
Одессит в запрещенной соцсети «Одноклассники» распространял публикации с призывами поддержать российскую армию, оправдывал их действия на территории Украины. Также подозреваемый отрицал территориальную целостность нашего государства.
Полицейские изъяли у одессита мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами.
Собранных доказательств было достаточно, чтобы сообщить ему подозрение по ч. 1 ст. 111 УК Украины – коллаборационная деятельность.
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