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Одессит завоевал золото Всемирных игр: какой спорт он представлял?

Одессит завоевал золото Всемирных игр: какой спорт он представлял?

Одессит Игорь Любченко завоевал «золото» во Всемирных играх в Бирмингеме (США) по дисциплине таиландского бокса Муэй Тай.

Игорь начал свой путь на Всемирных играх 2022 года из четвертьфинала, в котором победил представителя Казахстана Абиля Галиева. В полуфинале одессит был сильнее представителя США Джо Мюллера – 30:27. В решающем поединке украинец по решению судей одолел тайца Вирасака Чараханджада.

Для Украины это 42-я медаль на этих соревнованиях. Национальная команда занимает вторую позицию в медальном зачете турнира.

Такое количество наград — рекорд украинцев за всю историю Всемирных игр.

XI Всемирные игры завершатся 17 июля.

Всемирные игры 2022 — одиннадцатые по счету Всемирные игры. Это международные комплексные соревнованиями по видам спорта, которые не вошли в программу Олимпийских игр. В 2022 году они проходят в городе Бирмингеме, штат Алабама, США

Напомним, две других спортсменки, Анжелика Терлюга и Анита Серегина, из Одесской области, представляющие сборную Украины в дисциплине каратэ, так же заняли первые места, получив «золото».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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