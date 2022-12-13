Одессит шпионил для россии и сотрудничал с «вагнером»

СБУ задержала в Одессе российского агента, который был «на связи» со штабом ЧВК «вагнер».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На телефоне задержанного обнаружены электронные карты с целями для воздушных ударов врага по украинскому побережью Черного моря.

Также разоблачены контакты злоумышленника со штабом российской частной военной компании «вагнер» и московского ОМОНа (спецподразделения росгвардии, активно участвующего в войне против Украины).

Установлено, что вражеский приспешник собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы.

Прежде его интересовали места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны.

Кроме этого, он пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники, привлеченных к защите прибрежной зоны областного центра.

Разведывательная информация требовалась агрессору для планирования, подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городской инфраструктуре.

Но сотрудники украинской спецслужбы своевременно уличили вражеского агента, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи закрытых сведений в рф.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужбы россии завербовали после начала полномасштабного вторжения.

В поле зрения врага попал из-за своей деструктивной активности в соцсетях, где призвал поддержать вооруженную агрессию против Украины и оправдывал военные преступления рашистов.

Для сбора развединформации агент лично выходил на местность, скрыто наблюдал за украинскими объектами и проводил их фотофиксацию.

Полученные данные пересылали врагу в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей территории.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе задержали семейную пару шпионов: они искали цели для ракет.

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