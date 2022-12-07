Одессит предал родной город: сообщал координаты трансформаторов и ПВО

СБУ задержала в Одессе агента россии, который корректировал огонь по подстанциям, сообщал координаты ПВО и охотился за противокорабельными комплексами «Нептун».

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни».

Среди его основных задач было выявление возможных боевых позиций противовоздушной обороны и украинских береговых ракетных комплексов Нептун.

Также он собирал информацию о структуре обороны региона и специфике защиты энергогенерирующих объектов на юге Украины.

После ударов по городской инфраструктуре российский агент якобы докладывал своим кураторам о результатах вражеских обстрелов. Мужчину задержали на попытке очередной передачи информации.

Шпион – местный житель, который в начале войны сам вышел на спецслужбы РФ и предложил им услуги.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что СБУ задержала в Одессе агента россии, который снимал на скрытый видеорегистратор позиции Сил обороны.

Еще один предатель разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ, а также собирал досье и фотографии на украинских защитников.

Фото: Суспільне. Одеса