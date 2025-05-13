Идея проекта возникла у разработчика на фоне личного опыта полномасштабного вторжения. Константин начал работу над игрой в марте 2023 года, а в апреле 2025-го вышла первая часть. Всего запланировано три эпизода.

Главный герой, кот Лео, бывший военный, возвращается в родной город после его освобождения и пытается выяснить судьбу своей семьи.

«По сюжету нация собак напала на котов с пропагандистскими лозунгами «мы с вами один народ». Я хотел, чтобы игрок на визуальном уровне увидел: это — разные народы, разные нации, которые изображены в виде разных животных», — рассказал Константин Реус в интервью Суспільному.

Образ главного героя — кота Лео — появился после прогулки по Одессе, когда автор увидел граффити «котики ВСУ». Этот символ вдохновил его на создание персонажа.

История игры вдохновлена реальными событиями, пережитыми автором и его женой во время помощи людям в селах Николаевщины и Херсонщины. Константин вспоминает, что после выхода оккупантов он увидел разрушения, мусор и опустошение, что стало сильным эмоциональным потрясением.

Читайте также: Сказки на войне: одесситки создали популярную в Европе историю для детей

Во время обстрелов Одессы и длительных блэкаутов у него появилась идея создать игру о выживании. Первоначально проект должен был включать практические советы, например, как запустить генератор или добыть еду, но сюжет со временем стал глубже и сложнее.

Игровой процесс строится по нелинейному принципу, и выбор игрока влияет на развитие истории. В сюжете нет абсолютно положительных или отрицательных решений — всё зависит от пути, который выбирает сам игрок.





