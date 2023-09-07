Одесит посеред вулиці продавав бойову гранату

На вулиці Варненській затримали 39-річного одесита, який за тисячу гривень продав городянину гранату.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Поліцейські разом із фахівцями-вибухотехніками вилучили з місця події корпус ручної гранати «Ф-1» і запал типу «УЗРГМ».

Також поліцейські вилучили у зловмисника виручені за «товар» гроші, а зі схованки, місце якої вказав сам затриманий, – 69 набоїв калібру 5,45 мм. Усі предмети правоохоронці направили на дослідження.

Одеситу повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, носінні та збуті боєприпасів за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Фото – ілюстративне

Читайте також: В Одесі ув’язнений СІЗО обдурив на продажу ліхтарів 16 людей