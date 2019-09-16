Одесса присоединилась ко всеукраинскому маршу за права животных

Это уже третье подобное мероприятие, которое объединяет неравнодушных жителей Украины в борьбе за судьбы животных.
Несколько сотен одесситов прошлись от памятника Атаману Головатому до Городского сада. Их основные требования:
- запрет на использование животных в цирках и дельфинариях
- запрет эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг
- запрет создания и функционирования притравочних станций
- отказ от использования животных для экспериментов
- развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности
- запрет меховых ферм
- содействие прекращению деятельности живодеров-догхантеров
- прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины
- внесение диких животных природного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины
- четкое определение права собственности на животного и лишение такого права в результате жестокого обращения для обеспечения ответственности
- содействие созданию зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.
Через громкоговорители зоозащитники объясняли собравшимся одесситам, почему у них такие требования, и рассказывали о жестоком обращении с животными во время дрессировки животных в цирках и дельфинариях.
Несколько сотен человек также подписывали петицию о прекращении эксплуатации животных в коммерческих целях.
Подобное мероприятие прошло в 24 городах Украины. Одесса оказалась среди лидеров по массовости акции.
Фото автора
Выскажите ваше мнение. Это важно.