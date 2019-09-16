Одесса присоединилась ко всеукраинскому маршу за права животных

Это уже третье подобное мероприятие, которое объединяет неравнодушных жителей Украины в борьбе за судьбы животных.

Несколько сотен одесситов прошлись от памятника Атаману Головатому до Городского сада. Их основные требования:

запрет на использование животных в цирках и дельфинариях

запрет эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг

запрет создания и функционирования притравочних станций

отказ от использования животных для экспериментов

развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности

запрет меховых ферм

содействие прекращению деятельности живодеров-догхантеров

прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины

внесение диких животных природного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины

четкое определение права собственности на животного и лишение такого права в результате жестокого обращения для обеспечения ответственности

содействие созданию зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.

Через громкоговорители зоозащитники объясняли собравшимся одесситам, почему у них такие требования, и рассказывали о жестоком обращении с животными во время дрессировки животных в цирках и дельфинариях.

Несколько сотен человек также подписывали петицию о прекращении эксплуатации животных в коммерческих целях.

Подобное мероприятие прошло в 24 городах Украины. Одесса оказалась среди лидеров по массовости акции.

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