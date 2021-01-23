Новости Одессы и Одесской области

В Одессе подросток залез на крышу поезда и получил удар током

В Одессе подросток залез на крышу поезда и получил удар током

На железнодорожной станции «Одесса-Восточная» сильно обгорел от удара электротоком 12-летний мальчик.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как сообщили в областном управлении полиции, подросток получил удар током после того как забрался на крышу вагона. Пострадавшего обнаружили прохожие и сообщили о несчастном случае в полицию.

Подростка госпитализировали в одесскую детскую клиническую больницу, медики диагностировали у него электротравму, ожоговый и травматический шок. Сейчас он в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что это уже не первый подобный случай на железной дороге. Так, в ноябре прошлого года на железнодорожной станции «Одесса-Восточная» получил удар электротоком 17-летний парень. Он забрался на крышу вагона электрички, пытаясь сделать селфи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить