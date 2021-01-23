В Одессе подросток залез на крышу поезда и получил удар током

Как сообщили в областном управлении полиции, подросток получил удар током после того как забрался на крышу вагона. Пострадавшего обнаружили прохожие и сообщили о несчастном случае в полицию.

Подростка госпитализировали в одесскую детскую клиническую больницу, медики диагностировали у него электротравму, ожоговый и травматический шок. Сейчас он в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что это уже не первый подобный случай на железной дороге. Так, в ноябре прошлого года на железнодорожной станции «Одесса-Восточная» получил удар электротоком 17-летний парень. Он забрался на крышу вагона электрички, пытаясь сделать селфи.