Подросток на Одесской железной дороге чудом выжил после селфи на крыше поезда

Происшествие случилось на станции Новоукраинка, которая находится в Кировоградской области, но входит в состав Одесской железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала «ОЖД».

Так, компания подростков гуляла на станции. В итоге один из друзей, 12-летний мальчик, забрался на крышу зерновоза, чтобы сделать там селфи.

В результате школьника ударило током проводов контактных сетей. Он чудом остался жив, получив ожоги 66% тела III степени и черепно-мозговую травму.

Его отвезли в ожоговый центр и уже сделали операцию.

Фото: znaj.org