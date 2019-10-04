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Новости Одессы и Одесской области

Подросток на Одесской железной дороге чудом выжил после селфи на крыше поезда

Подросток на Одесской железной дороге чудом выжил после селфи на крыше поезда

Происшествие случилось на станции Новоукраинка, которая находится в Кировоградской области, но входит в состав Одесской железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала «ОЖД».

Так, компания подростков гуляла на станции. В итоге один из друзей, 12-летний мальчик, забрался на крышу зерновоза, чтобы сделать там селфи.

В результате школьника ударило током проводов контактных сетей. Он чудом остался жив, получив ожоги 66% тела III степени и черепно-мозговую травму.

Его отвезли в ожоговый центр и уже сделали операцию.

Фото: znaj.org

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