Перед 2 мая в Одессе выявили и задержали 12 диверсантов

Накануне 2 мая сотрудники ГБР и Нацполиции провели масштабную спецоперацию по выявлению организаторов и исполнителей возможных диверсий и провокаций в годовщину трагедии.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Были проверены десятки человек из числа криминалитета и возможных коллаборантов, которые могли под руководством спецслужб России дестабилизировать ситуацию в регионе.

В итоге работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, обоснованно подозреваемых в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.

У диверсантов работники Бюро обнаружили арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных. Кроме того, у мятежников были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.

По замыслам врага, они должны были реализовать свой преступный план на годовщину трагических событий – 2 мая.

Следователи ГБР возбудили уголовное производство за государственную измену (ч.1 ст.111 УК Украины). Все переданы Службе безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что перед 2 мая в Одессе искали диверсантов: были задержанные и изъято много оружия.