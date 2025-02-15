По количеству судебных разбирательств Одесса уступает только Днепропетровской области, где зафиксировано 644 дела (18%). На третьем месте — Запорожская область с 488 исками (14%). В целом по стране ОСМД подали в суд 3 630 исков о взыскании задолженности.

По законодательству, объединение совладельцев многоквартирных домов имеет право обращаться в суд для взыскания долгов. Однако иски необходимо подавать в течение трех лет, иначе суд может отказать в их удовлетворении. Долги отдельных жильцов считаются персональной ответственностью и не могут быть распределены между другими совладельцами дома.

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