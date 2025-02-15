комунальна платіжка
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За кількістю судових розглядів Одеса поступається лише Дніпропетровській області, де зафіксовано 644 справи (18%). На третьому місці – Запорізька область із 488 позовами (14%). Загалом по країні ОСББ подали до суду 3 630 позовів щодо стягнення заборгованості.

мапа судів за комуналку

За законодавством, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків має право звертатися до суду для стягнення боргів. Проте позови необхідно подавати протягом трьох років, інакше суд може відмовити у їх задоволенні. Борги окремих мешканців вважаються персональною відповідальністю і не можуть бути розподілені між іншими співвласниками будинку.

Раніше ми розповідали, що в Одесі боржникам за комунальні послуги готують неприємні заборони

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