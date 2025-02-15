За кількістю судових розглядів Одеса поступається лише Дніпропетровській області, де зафіксовано 644 справи (18%). На третьому місці – Запорізька область із 488 позовами (14%). Загалом по країні ОСББ подали до суду 3 630 позовів щодо стягнення заборгованості.

За законодавством, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків має право звертатися до суду для стягнення боргів. Проте позови необхідно подавати протягом трьох років, інакше суд може відмовити у їх задоволенні. Борги окремих мешканців вважаються персональною відповідальністю і не можуть бути розподілені між іншими співвласниками будинку.

Раніше ми розповідали, що в Одесі боржникам за комунальні послуги готують неприємні заборони