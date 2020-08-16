Новости Одессы и Одесской области

Одесса с вами: активисты записали видеообращение к протестующим белорусам

Одесса с вами: активисты записали видеообращение к протестующим белорусам

В Одессе записали видеообращение к протестующим в Беларуси. 

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Его на своей странице в Фейсбук опубликовал представитель ОО “Автомайдан” Виталий Устименко. В обращении звучат призывы на украинском, белорусском и русском языках.

Звернення одеситів до білорусів, які прагнуть свободи.Нехай ніхто вас не відверне з правильного шляху.Одеса з вами,…

Gepostet von Віталій Устименко am Donnerstag, 13. August 2020

Ранее мы сообщали, что в Одессе памятник Дюку нарядили флагом Беларуси.

А о протестах в Беларуси после президентских выборов “Одесской жизни” рассказала одесситка, которая уже два года живет в Минске. Рассказ из первых уст ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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