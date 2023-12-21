Одесса потратит миллионы на поддержку ветеранов: кто и на какую помощь может рассчитывать

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

29 ноября 2023 на очередной сессии Одесского городского совета была утверждена отдельная Городская целевая программа «Ветеран Одессы» на 2024-2026 годы. На поддержку военнослужащих, ветеранов российско-украинской войны и членов их семей на 2024-2026 годы в бюджете Одессы предусмотрено 406,8 млн. грн. Из них по годам:

2024 год — 138,2 млн. грн.;

2025 год – 134,8 млн грн;

2026 год – 133,8 млн грн.

На помощь могут рассчитывать:

военнослужащие в период введения военного положения в Украине,

ветераны войны и члены их семей,

члены семей погибших (умерших, пропавших без вести) ветеранов войны и защитников Украины.

«Выполнение мероприятий Программы позволит оказать действенную поддержку каждому ветерану, сформировать мощную систему перехода от военной службы к гражданской жизни, поможет ветеранам в ближайшие годы в соответствии с персональными жизненными обстоятельствами каждого из них получить сопровождение в процессе адаптации к мирной жизни», — говорится на сайте мэрии.

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Программой предусмотрены:

ежемесячные адресные пособия для лиц с инвалидностью в результате войны. Эти выплаты получат участники:

— Второй мировой войны 1941-1945 гг.,

—боевых действиях на территории других государств,

—АТО/ООС,

—военной агрессией рф против Украины;

ежемесячная адресная помощь семьям погибших ветеранов войны;

семьям погибших ветеранов войны; одноразовые адресные выплаты для решения определенных социально-бытовых проблем;

для решения определенных социально-бытовых проблем; лечение и протезирование ветеранов, членов семей погибших ветеранов войны и защитников и защитниц Украины.

ветеранов, членов семей погибших ветеранов войны и защитников и защитниц Украины. различные выплаты детям из числа семей ветеранов войны и семьям погибших воинов, В частности, выплаты на хлеб, одноразовые денежные выплаты, частичная оплата учебы в учебных заведениях, материальная помощь ко Дню знаний первоклассникам, помощь на памперсы для детей в возрасте до 3 лет;

из числа семей ветеранов войны и семьям погибших воинов, В частности, выплаты на хлеб, одноразовые денежные выплаты, частичная оплата учебы в учебных заведениях, материальная помощь ко Дню знаний первоклассникам, помощь на памперсы для детей в возрасте до 3 лет; адресная помощь на улучшение жилищных условий проживания, а именно:

—денежная помощь на проведение ремонта жилья,

— компенсация затрат на приобретение бытовой техники (холодильник, стиральная машина, бойлер),

— компенсация затрат на приобретение газового или электрического оборудования и приборов учета воды;

чествование погибших (умерших) ветеранов войны.

безвозмездная первичная юридическая помощь ветеранам.