Одесса потратит миллионы на поддержку ветеранов: кто и на какую помощь может рассчитывать

В Одессе с 2024 года вводится Городская программа поддержки ветеранов войны, в рамках которой в следующем году из городского бюджета выделят 138 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
29 ноября 2023 на очередной сессии Одесского городского совета была утверждена отдельная Городская целевая программа «Ветеран Одессы» на 2024-2026 годы. На поддержку военнослужащих, ветеранов российско-украинской войны и членов их семей на 2024-2026 годы в бюджете Одессы предусмотрено 406,8 млн. грн. Из них по годам:
- 2024 год — 138,2 млн. грн.;
- 2025 год – 134,8 млн грн;
- 2026 год – 133,8 млн грн.
На помощь могут рассчитывать:
- военнослужащие в период введения военного положения в Украине,
- ветераны войны и члены их семей,
- члены семей погибших (умерших, пропавших без вести) ветеранов войны и защитников Украины.
«Выполнение мероприятий Программы позволит оказать действенную поддержку каждому ветерану, сформировать мощную систему перехода от военной службы к гражданской жизни, поможет ветеранам в ближайшие годы в соответствии с персональными жизненными обстоятельствами каждого из них получить сопровождение в процессе адаптации к мирной жизни», — говорится на сайте мэрии.
Читайте также: Какие льготы и выплаты доступны ветеранам Второй мировой
Программой предусмотрены:
- ежемесячные адресные пособия для лиц с инвалидностью в результате войны. Эти выплаты получат участники:
— Второй мировой войны 1941-1945 гг.,
—боевых действиях на территории других государств,
—АТО/ООС,
—военной агрессией рф против Украины;
- ежемесячная адресная помощь семьям погибших ветеранов войны;
- одноразовые адресные выплаты для решения определенных социально-бытовых проблем;
- лечение и протезирование ветеранов, членов семей погибших ветеранов войны и защитников и защитниц Украины.
- различные выплаты детям из числа семей ветеранов войны и семьям погибших воинов, В частности, выплаты на хлеб, одноразовые денежные выплаты, частичная оплата учебы в учебных заведениях, материальная помощь ко Дню знаний первоклассникам, помощь на памперсы для детей в возрасте до 3 лет;
- адресная помощь на улучшение жилищных условий проживания, а именно:
—денежная помощь на проведение ремонта жилья,
— компенсация затрат на приобретение бытовой техники (холодильник, стиральная машина, бойлер),
— компенсация затрат на приобретение газового или электрического оборудования и приборов учета воды;
- чествование погибших (умерших) ветеранов войны.
- безвозмездная первичная юридическая помощь ветеранам.