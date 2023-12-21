Одеса витратить мільйони на підтримку ветеранів: хто і на яку допомогу може розраховувати

Про це повідомили в Одеській міськраді.

29 листопада 2023 року на черговій сесії Одеської міської ради було затверджено окрему Міську цільову програму «Ветеран Одеси» на 2024-2026 роки. На підтримку військовослужбовців, ветеранів російсько-української війни та членів їхніх сімей на 2024-2026 роки у бюджеті Одеси передбачено 406,8 млн. грн. З них за роками:

2024 рік – 138,2 млн. грн.;

2025 рік – 134,8 млн. грн.;

2026 рік – 133,8 млн. грн.

На допомогу можуть розраховувати:

військовослужбовці в період запровадження військового стану в Україні,

ветерани війни та члени їх сімей,

члени сімей загиблих (померлих, безвісти зниклих) ветеранів війни та захисників України.

“Виконання заходів Програми дозволить надати дієву підтримку кожному ветерану, сформувати потужну систему переходу від військової служби до громадянського життя, допоможе ветеранам у найближчі роки відповідно до персональних життєвих обставин кожного з них отримати супровід у процесі адаптації до мирного життя”, – йдеться на сайті мерії.

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Програмою передбачено:

щомісячна адресна допомога для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ці виплати отримають учасники:

– Другої світової війни 1941-1945 рр.,

-бойових діях на території інших держав,

-АТО / ООС,

-військовою агресією Росії проти України;

щомісячна адресна допомога сім’ям загиблих ветеранів;

ветеранів; одноразові адресні виплати для вирішення певних соціально-побутових проблем ;

; лікування та протезування ветеранів, членів сімей загиблих ветеранів війни та захисників та захисниць України.

ветеранів, членів сімей загиблих ветеранів війни та захисників та захисниць України. різні виплати дітям із числа сімей ветеранів війни та сім’ям загиблих воїнів, зокрема, виплати на хліб, одноразові грошові виплати, часткова оплата навчання у навчальних закладах, матеріальна допомога до Дня знань першокласникам, допомога на памперси для дітей віком до 3 років;

із числа сімей ветеранів війни та сім’ям загиблих воїнів, зокрема, виплати на хліб, одноразові грошові виплати, часткова оплата навчання у навчальних закладах, матеріальна допомога до Дня знань першокласникам, допомога на памперси для дітей віком до 3 років; адресна допомога на покращення житлових умов проживання, а саме:

– Грошова допомога на проведення ремонту житла,

– Компенсація витрат на придбання побутової техніки (холодильник, пральна машина, бойлер),

– Компенсація витрат на придбання газового або електричного обладнання та приладів обліку води;

вшанування загиблих ветеранів війни

ветеранів війни безоплатна первинна юридична допомога ветеранам.