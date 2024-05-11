Война, день 808: есть ли у россиян шанс взять Харьков?

В 30 километрах от Харькова

По данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска сейчас располагаются на расстоянии 30 километров от украинского областного центра Харькова, но захватить город для вражеских войск – сложновыполнимая задача, поскольку они не создали «стратегического резерва» для этой цели, а 50 тыс. человек для окружения не хватит.

«Сейчас российские войска находятся примерно в 30 километрах от окраин Харькова, и продвижение российских войск на расстояние до 20 километров от города, вероятно, позволит российским войскам вести рутинный нецелевой огонь по Харькову из ствольной артиллерии»,

– сказано в отчете ISW.

При этом аналитики уточнили, что наступление в Харьковской области нужно россиянам для достижения стратегического эффекта – отвлечения украинской живой силы и техники с других критических участков фронта на востоке Украины.

По оценкам ISW, российским войскам, скорее всего, будет трудно захватить город Харьков, если они будут иметь целью это сделать.

«Российские войска ранее продемонстрировали неспособность проводить широкомасштабные наступательные операции на нескольких направлениях одновременно, и российские военные, похоже, не создали «стратегического резерва» в таком масштабе, который был бы способен поддержать две или более широкомасштабных наступательных операций в ближайшем будущем. Поэтому широкомасштабная попытка россии захватить Харьков, вероятно, потребует от российских войск деприоритизации других критически важных участков фронта и передислокации значительного количества сил в район международной границы, на что российские войска вряд ли пойдут, учитывая давнюю цель российских военных – захватить остальную территорию Луганской и Донецкой областей»,

– отметили американские аналитики.

В то же время сообщается, что «серая зона» в области немного расширилась.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедши сутки отбиты 9 атак в районах таких населенных пунктов, как Стрелецкая, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огурцово, Гатище, Плетеневка.

Больше 100 боев и минус 3 беспилотника

Также в Генштабе сообщают, что за минувшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Всего враг нанес 7 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 составу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.

А в Воздушных силах добавили, что 10 мая в Херсонской области противовоздушной обороной юга Украины уничтожены 3 российских беспилотника – разведывательные «Supercam», «ZALA» и ударный «Ланцет».

Еще один удар по российской нефтебазе

В то же время Украина продолжает методично выносить топливно-энергетическую инфраструктуру оккупантов: на этот раз нанесен удар по нефтебазе рашистов в оккупированных Ровеньках в Луганской области.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео горящей нефтебазы. Также сообщалось о сильном пожаре. Местные «власти» сообщают о погибших и раненых.

Кроме того, этой ночью цистерна с топливом горела на ж/д станции «Куберле» в Орловском районе Ростовской области.

Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов, после этого возник пожар. Движение поездов остановлено.

По информации местных властей, никто не пострадал.

Минус 1230 оккупантов

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные за сутки ликвидировали около 1320 единиц вражеского «пушечного мяса».

Помимо этого, за минувшие сутки у оккупантов стало меньше техники на: