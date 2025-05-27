Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Новую технику передали на баланс коммунального предприятия «Одескомунтранс».

Полная масса автомобиля составляет 26 тонн, максимальная грузоподъемность — до 12 тонн, что делает его отличным выбором для эффективного сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Автомобиль оснащен установкой FAUN RotoPress и автоматической коробкой передач. А также надежным дизельным двигателем объемом 7,2 литра, который обеспечивает уверенную работу в городских условиях и под высокой нагрузкой.

Читайте также: В этом году одесские коммунальные предприятия получат новую технику

Напомним, в Хаджибейском районе Одессы коммунальщики ликвидировали стихийную свалку в районе улицы М. Грушевского и Майского переулка и приступили к ликвидации — в районе улицы Кропивницкого.







