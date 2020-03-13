Одесса на карантине: без паники, но с большой тревогой

«Без паники, но с большой тревогой» — так примерно можно охарактеризовать настроение одесситов после введения карантина в связи с угрозой коронавируса.

Можно сказать и иначе: тут — паника, тут — беспечность. Что на улицах города?

Необыкновенно теплый март так и «погнал» одесситов в уличные кафе.

Как отмечает корреспондент «Одесской жизни», уже с 11-12 часов утра в центре города столики заняты.

То же самое происходит и внутри: там народ собирается к вечеру. То есть, получается, никаких «коронавирусных панических атак» у одной части одесского населения не наблюдается.

Другие, наоборот, считают, что необходимо закрыть все кафе и даже рынки. Такое мнение мне высказали две пожилые одесситки, отдыхающие на Соборной площади. Кстати, рынки города, в отличие от театров, работают в прежнем режиме. Особого ажиотажа не наблюдается, разве что одна из продавщиц сказала, что «стали больше круп покупать».

Не обходится без курьезов: продавец клюквы на Новом рынке заверяет, что «это лучшее средство от наступающей на нас заразы».

Вообще, о карантине и той самой «наступающей заразе» на улицах стараются не говорить. В маршрутке две подруги жаловались друг другу, что «в Фейсбук теперь хоть не заходи. Там сплошные пугачки. И так постят, и в личку шлют какие-то письма то вроде как от китайского врача, то голосовые сообщения… А еще сообщают, сколько человек в день умирает». Вторая соглашается: «Я так стала бояться, даже сплю плохо. Сижу на успокоительных».

Другие жалуются на ползущий вверх доллар, сорванную поездку, «беспокойство внутри». Самое распространенное — «куда теперь детей девать?».

На детских площадках — аншлаги.

Отмена массовых мероприятий воспринимается тоже по-разному. Одни уверены, что «так и надо», другие пожимают плечами. Парень, моющий из шланга дорожное покрытие на углу Воронцовского переулка и Екатерининской площади, вызвал серию вопросов у прохожих: «Это теперь улицы будут спецсредствами мыть, да?»…

В аптеках наблюдается увеличение посетителей.

По-прежнему просят маски и дезинфицирующие средства, «желательно в баллончиках, чтобы с собой носить». Ни того, ни другого обычно уже нигде нет. Люди приобретают средства, повышающие иммунитет, и дезинфицирующе салфетки, которые есть в продаже. Некоторые аптеки вывешивают на дверях сообщение: «Масок нет».

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