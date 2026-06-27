Ключевые моменты:

Украина получит не менее 375 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры.

Для Одессы это особенно важно, ведь город регулярно страдает от российских атак на энергетику.

Помощь охватывает энергетику, безопасность, экономику и проекты восстановления.

По итогам конференции в Гданьске подписано 160 соглашений более чем на 10 млрд евро.

Сотни миллионов на восстановление Украины

В польском Гданьске проходит Международная конференция по восстановлению Украины, где международные партнеры объявляют о новых пакетах финансовой помощи.

Добавим, что для Одессы, регулярно подвергающейся российским атакам на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, одним из ключевых решений стало выделение средств на восстановление энергосистемы страны.

В целом Украина получит по меньшей мере 375 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Дополнительное финансирование предоставит США (175 млн долларов), Швеция (137 млн ​​евро), Норвегия (77 млн ​​евро), Литва (4 млн евро), Эстония (2 млн евро) и Исландия (550 тыс. евро). Кстати, помощь охватывает не только энергетику, но и экономику, безопасность и техническое восстановление страны.

Также премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о подписании 160 соглашений на сумму более 10 миллиардов евро по итогам Конференции в Гданьске.

Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина быстрыми темпами продвигается к членству в ЕС, одновременно проводя необходимые реформы и работая над восстановлением страны.

Напомним, в Одессе из-за жары и массового использования кондиционеров потребление электроэнергии может возрасти на 25%. Наибольшую нагрузку на энергосистему прогнозируют в конце июля и начале августа. В отсутствие массированных российских атак Украина должна пройти лето без графиков отключений. Однако в самом плохом сценарии отключения света могут длиться до 5 часов в вечерние часы пикового потребления.