Ключевые моменты:
- Украина получит не менее 375 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры.
- Для Одессы это особенно важно, ведь город регулярно страдает от российских атак на энергетику.
- Помощь охватывает энергетику, безопасность, экономику и проекты восстановления.
- По итогам конференции в Гданьске подписано 160 соглашений более чем на 10 млрд евро.
Сотни миллионов на восстановление Украины
В польском Гданьске проходит Международная конференция по восстановлению Украины, где международные партнеры объявляют о новых пакетах финансовой помощи.
Добавим, что для Одессы, регулярно подвергающейся российским атакам на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, одним из ключевых решений стало выделение средств на восстановление энергосистемы страны.
В целом Украина получит по меньшей мере 375 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Дополнительное финансирование предоставит США (175 млн долларов), Швеция (137 млн евро), Норвегия (77 млн евро), Литва (4 млн евро), Эстония (2 млн евро) и Исландия (550 тыс. евро). Кстати, помощь охватывает не только энергетику, но и экономику, безопасность и техническое восстановление страны.
Также премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о подписании 160 соглашений на сумму более 10 миллиардов евро по итогам Конференции в Гданьске.
Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина быстрыми темпами продвигается к членству в ЕС, одновременно проводя необходимые реформы и работая над восстановлением страны.
Напомним, в Одессе из-за жары и массового использования кондиционеров потребление электроэнергии может возрасти на 25%. Наибольшую нагрузку на энергосистему прогнозируют в конце июля и начале августа. В отсутствие массированных российских атак Украина должна пройти лето без графиков отключений. Однако в самом плохом сценарии отключения света могут длиться до 5 часов в вечерние часы пикового потребления.