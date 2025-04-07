Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Представители территориальных громад Одесского района собрались для обсуждения подписания Меморандума о создании Одесской агломерации.
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, создание агломерации в пределах Одесского района имеет наибольший потенциал. Он обусловлен экономической силой региона как ключевых морских ворот страны и широким транспортным сообщением.
“Уверен, подписание этого документа, которое должно состояться в ближайшее время, откроет новые возможности для развития», — отметил мэр.
Читайте также: В Одессе хотят создать единый департамент градостроительства
Создание агломераций является обычной мировой и европейской практикой. Это одна из форм сотрудничества географически близких территориальных громад. В Украине уже существует два примера таких агломераций — Киевская и Львовская.
Справка ОЖ
Агломерация — это форма добровольного сотрудничества крупных городов с селами в пригородной зоне для решения общих вопросов. При создании агломерации речь идет не о поглощении, а о равноправном партнерстве общин.
Экономическое содержание агломерации составляет концентрация производственных сил и широкий выбор разнообразных ресурсов, что позволяет обеспечить более высокий уровень эффективности и конкурентоспособности этого территориального образования.
Формирование агломераций — явление, которое часто происходит в странах Европы, в частности успешный пример показывает Польша.
Читайте также: Богатства Одесской области: чем они могут быть интересны для Трампа