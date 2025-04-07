Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Представники територіальних громад Одеського району зібралися для обговорення підписання Меморандуму про створення Одеської агломерації.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, створення агломерації в межах Одеського району має найбільший потенціал. Він обумовлений економічною силою регіону як ключових морських воріт країни і широким транспортним сполученням.

«Упевнений, підписання цього документа, яке має відбутися найближчим часом, відкриє нові можливості для розвитку», – зазначив мер.

Читайте також: В Одесі хочуть створити єдиний департамент містобудування

Створення агломерацій є звичайною світовою та європейською практикою. Це одна з форм співпраці географічно близьких територіальних громад. В Україні вже існує два приклади таких агломерацій – Київська та Львівська.

Довідка ОЖ

Агломерація – це форма добровільного співробітництва великих міст із селами в приміській зоні для вирішення спільних питань. При створенні агломерації йдеться не про поглинання, а про рівноправне партнерство громад.

Економічний зміст агломерації становить концентрація виробничих сил і широкий вибір різноманітних ресурсів, що дає змогу забезпечити вищий рівень ефективності та конкурентоспроможності цього територіального утворення.

Формування агломерацій – явище, яке часто відбувається в країнах Європи, зокрема успішний приклад показує Польща.

Читайте також: Багатства Одеської області: чим вони можуть бути цікавими для Трампа