Новости Одессы и Одесской области

Одесса готовится к открытию кинофестиваля: центр уже закрыли для проезда

Одесса готовится к открытию кинофестиваля: центр уже закрыли для проезда

Завтра, 14 августа, в Одессе откроется XII международный кинофестиваль (ОМКФ). В этой связи с раннего утра пятницы, 13 августа, некоторые центральные улицы города уже закрыты для проезда.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, временно перекрыты участки улиц в районе Оперного театра.

В частности, для подготовки торжественной церемонии открытия кинофестиваля (монтаж и демонтаж светодиодного экрана, съемочного оборудования и красной дорожки) с 05:00 13 августа до 05:00 15 августа перекрыто автомобильное движение на Театральной площади, ул. Ланжероновской (от ул. Екатерининской до ул. Пушкинской, пер. Чайковского). На данном участке разрешено только движение автотранспорта со спецоборудованием кинофестиваля.

Вечером 14 августа на Театральной площади состоится торжественное открытие ОМКФ. Поэтому, несмотря на действующую здесь пешеходную зону, с 15:00 до 23:00 будет организован проезд автомобилей почетных гостей и участников церемонии открытия фестиваля.

Читайте также: Одесский кинофестиваль-2021: когда и какие улицы перекроют – схемы проезда.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить