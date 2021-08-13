Одесса готовится к открытию кинофестиваля: центр уже закрыли для проезда

Завтра, 14 августа, в Одессе откроется XII международный кинофестиваль (ОМКФ). В этой связи с раннего утра пятницы, 13 августа, некоторые центральные улицы города уже закрыты для проезда.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, временно перекрыты участки улиц в районе Оперного театра.

В частности, для подготовки торжественной церемонии открытия кинофестиваля (монтаж и демонтаж светодиодного экрана, съемочного оборудования и красной дорожки) с 05:00 13 августа до 05:00 15 августа перекрыто автомобильное движение на Театральной площади, ул. Ланжероновской (от ул. Екатерининской до ул. Пушкинской, пер. Чайковского). На данном участке разрешено только движение автотранспорта со спецоборудованием кинофестиваля.

Вечером 14 августа на Театральной площади состоится торжественное открытие ОМКФ. Поэтому, несмотря на действующую здесь пешеходную зону, с 15:00 до 23:00 будет организован проезд автомобилей почетных гостей и участников церемонии открытия фестиваля.

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