Одесса должна готовиться к новым атакам дронов: причины

Россия получила новую партию «Шахидов». Об этом заявили в Оперативном командовании «Юг».

Поэтому Одессе и области стоит быть готовым к новым атакам врага.

По словам руководителя Объединенного прессцентра оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, «Шахидами» из новой партии атаковали вчера Николаевскую область (по городу Очаков) и Одесскую область. О недавнем массированном ударе по нашему городу, который был осуществлен ночью, мы ранее уже писали.





По словам военных, также возможно повторение таких атак, ведь, получив партию, они начинают использовать ее для поддержания террористических угроз.

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