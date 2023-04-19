Куда попали российские дроны во время атаки 19 апреля — последствия (фоторепортаж)

Ночью, 19 апреля 2023 года, в небе над Одессой Воздушные силы ВСУ сбили 10 из 12 ударных дронов «Shahed-136/131».

Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

Ночью враг совершил атаку ударными беспилотниками типа Шахид-136 по Одессе и Одесской области.

Благодаря удачной работе наших сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры. По предварительной информации, без пострадавших.

Принимаются меры по локализации пожара, на месте происшествия задействованы подразделения ГСЧС и другие структуры.

В этот раз воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» уничтожены 10 из 12 дронов-камикадзе «Shahed-136/131».

Как сообщала «Одесская жизнь», этой ночью россия нанесла удар по Одессе дронами-камикадзе. В городе и пригородах были слышны стрельба и серия взрывов. Воздушная тревога длилась с 01:48 до 03:00. Более часа длился обстрел города…

Перед этим мы публиковали фото и видео последствий попадания российской ракеты в одесский монастырь. Это произошло во время атаки на город 21 марта.

Напомним также, что во время одного из недавнего обстрелов от российских ракет пострадали детский сад и жилые дома.

Фото: телеграм-канал Одеса.Офіційно