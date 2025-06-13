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Три из четырёх районов Одессы вторые сутки без воды. Причина — авария на магистральном водопроводе.

Над устранением аварии уже сутки работают сотрудники Инфоксводоканала. Для этого им даже пришлось осушить озерцо, которое образовалось на месте прорыва.

По состоянию на 20:00 13 июня выполнено 95% работ. По планам коммунальщиков, водоснабжение восстановят к 22:00.

Геннадий Труханов обратился к одесситам в связи с отсутствием воды

Своё обращение по поводу водоснабжения мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал в своих социальных сетях.

По его словам, аварийные работы по восстановлению водоснабжения продолжаются. По информации ООО «Инфоксводоканал», они выполнены на 95%.

“Серьёзность аварии усугубилась тем, что за короткое время на месте прорыва образовалось настоящее озеро. Чтобы добраться до проблемного участка и начать восстановительные работы, пришлось почти сутки строить подъездные пути и площадку для работы тяжёлой техники”, — пояснил он сложность ситуации.

После завершения работ начнут запуск насосов и постепенно увеличивать давление в системе. Это займёт некоторое время.

Также Геннадий Труханов выразил искреннюю благодарность работникам «Инфоксводоканала», которые трудятся круглосуточно, чтобы вернуть воду в город. Он также поблагодарил городские коммунальные службы, которые всё это время обеспечивают раздачу технической воды и работу бюветов.

Мэр отметил, что все коммунальные службы продолжают работать на местах. Он, как и все одесситы, ждёт хороших новостей от «Инфоксводоканала» уже до конца дня — 13 июня.

Напомним, что в городе продлили работу бюветов с питьевой водой до 22:00, а техническую воду одесситам доставляют коммунальные водовозки.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в домовых чатах Одессы распространяются ложные слухи о причинах отсутствия воды в городе.