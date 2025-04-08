З 3 по 6 квітня у Вільнюсі відбувся відкритий чемпіонат Литви з плавання. Участь у змаганнях взяв одеський спортсмен Вадим Науменко, який виступає під керівництвом тренерки Олександри Курбанової. Він здобув перемоги на дистанціях 200 і 400 метрів комплексним плаванням, а також у складі збірної України в естафетах 4×100 комбінованій та 4×200 вільним стилем.

Вадим Науменко також потрапив до топ-6 найкращих плавців турніру, а разом з тренеркою отримав спеціальні призи. Наступні змагання для збірної Одеської області заплановані з 25 по 29 квітня в Броварах – чемпіонат України. Також 12–13 квітня Арсеній Побережнюк і Іван Рядуєв візьмуть участь у міжнародних стартах Multination відповідно в Лімасолі (Кіпр) і Любляні (Словенія).Раніше ми повідомляли, що В Одесі пройшов масштабний марафон на 650 учасників з усієї країни