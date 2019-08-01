“Одеський коровай” збанкрутів: товариство має борг понад $23 млн

24 липня Господарський суд міста Києва відкрив провадження в справі про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Про це повідомляє видання finbalance.com.ua.

Підставою для цього стало звернення самого ж ПАТ «Одеський коровай», з огляду на відповідне рішення загальних зборів акціонерів компанії, прийняте в березні 2019 року.

На цих зборах акціонерів ПАТ «Одеський коровай» мало розглядатися й питання про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

У судових матеріалах згадується про заборгованість підприємства перед Сбербанком на понад $23 млн.

ПАТ “Одеський коровай” пов’язане з “Лауффер Груп” Олександра Лєщінського — одним з найбільших агропереробників в Україні (спеціалізується на виготовленні борошна, хлібобулочних виробів, масложирових продуктів, консервної та іншої продукції).

Фото: Факты