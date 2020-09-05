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Справа про банкротство “Інтертелекому”: що не так?

Справа про банкротство “Інтертелекому”: що не так?

Суд опублікував постанову, в якій говориться про визнання компанії «Інтертелеком» банкрутом, однак у компанії говорять, що ні про яке банкрутство насправді мова не йде.

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Про це пише видання MC.today.

В Реєстрі судових рішень опублікували постанову суду про те, що суд прийняв заяву про порушення провадження у справі про банкрутство «Інтернаціональних телекомунікацій».

У свою чергу, у «Інтертелекомі» кажуть, що це неправдива інформація: компанія не оголошувала, що не оголошує і не збирається оголошувати режим банкрутства.

Як виявилося, 17 серпня Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення подав до Господарського суду Одеської області заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації». Суд його прийняв і зобов’язав Концерн надати оригінал документів, які б підтверджували, що кредит боржника («Інтертелекому») не забезпечений повністю його заставою. «Інтертелеком» ж повинен відкликати заяву про порушення справи про банкрутство і надати документи, які б заперечували заяву Концерну. А також інформацію про загальну суму заборгованості перед кредиторами.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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