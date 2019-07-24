Одеський аеропорт перевів до нового терміналу всі рейси SkyUp

Відсьогодні усі рейси авіакомпанії SkyUp відправлятимуть з нового терміналу аеропорту «Одеса».

Усі рейси авіакомпанії відтепер здійснюватимуться з нового терміналу, про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

«Починаючи з рейсу PQ122 Одеса-Харків, який відбуває 24 липня о 16:00, усі рейси авіакомпанії за цим маршрутом будуть обслуговуватися у приміщенні нового терміналу», – повідомили у адміністрації аеропорту.

На першому поверсі нового терміналу розміщена реєстраційна зона, на третьому – контроль авіаційної безпеки та зала вильоту.

Фото: ЦТС